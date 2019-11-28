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  3. Hırsızlığın böylesi görülmedi! Tokalaşırken çaldı

Hırsızlığın böylesi görülmedi! Tokalaşırken çaldı

Hırsızlığın böylesi görülmedi! Tokalaşırken çaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri bankadan çektiği bin lirasını sayan Hamza Canbekler (68), elindeki parayı tokalaşma bahanesiyle çalarak kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. Kapkaç mağduru Canbekler olayın şokunu yaşarken, oğlu da babasının parasını çalan şüphelinin yakalanmasını istedi.

Siverek'te emekli Hamza Canbekler, dün sabah bankadan çektiği bin lirayı oğlunun Hayriye Mahallesi'nde işlettiği marketin önünde sayarken yanına bir kişi yaklaştı. Selam vererek yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak isterken tanımadığı şüpheli ise elindeki parayı alarak kaçtı. Olayın şokunu üzerinden attıktan sonra Canbekler'in peşine düştüğü şüpheli kayıplara karıştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kapkaç olayının ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması devam ederken Hamza Canbekler'in market işleten oğlu İhsan Canbekler, "Babam bankadan para çektiği sırada bir genç kendisini takip ederek markete kadar gelmiş. Babam marketin önünde parasını sayarken tokalaşma bahanesi ile şüpheliye elini uzatıyor. Bu sırada şüpheli babamın elindeki parayı alarak kaçıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı kayıtları polise vererek şikayetçi olduk. Bir an önce şüphelinin yakalanmasını ve babamın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

DHA


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