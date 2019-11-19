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  3. Hayvanseverler uzun zamandır bekliyordu! Çok ağır cezalar geliyor

Hayvanseverler uzun zamandır bekliyordu! Çok ağır cezalar geliyor

Hayvanseverler uzun zamandır bekliyordu! Çok ağır cezalar geliyor

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporu sonunda tamamlandı. Raporda, evcil hayvanını sokağa atana 10 bin TL ceza, kötü muameleye 2 yıl hapis cezası gibi maddeler bulunuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ocak ayında Meclis’e geleceğini söylediği TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporu tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, rapor üzerinden yapacağı çok yönlü çalışma sonucunda teklifi hazırlayacak.

Raporda, öne çıkan önerilerin başında, ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin 10 bin liradan az olmamak üzere idari para cezası getirilmesi maddesi hayvanseverleri sevindirirken, bir diğer madde de ise 'hayvanlara karşı işlenen ve suç kapsamına alınması önerilen fiillere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olmalı; ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek' maddesi yer alıyor.

Hayvan Hakları Yasa Tasarısı teklifi için hazırlanacak rapor, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve uzmanların dinlenmesi sonucunda ortaya çıkarılacak ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, rapor üzerinden yapacağı çok yönlü çalışma sonucunda Meclis'e sunulacak.


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