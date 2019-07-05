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Son dakika haberi: Hatay Reyhanlı'da araçta patlama

Son dakika haberi: Hatay Reyhanlı'da araçta patlama

Hatay'dan gelen son dakika haberine göre, Reyhanlı'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin kim olduğu henüz bilinmiyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Hatay'da patlamanın yaşandığı nokta Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan ilk incelemelere göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgenin Reyhanlı Kaymakamlığı'na 750 metre uzakta olduğu bildiriliyor.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

Ayrıntılar geliyor

 

Ayrıntılar geliyor...

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