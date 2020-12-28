28 Aralık 2020 Pazartesi 09:50 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Hakkari'de yolcu minibüsü ile tır çarpıştı
Hakkari'de yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı.
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tır'la çarpıştı.
AA'da yer alan habere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile TIR, yoğun sisten dolayı çarpıştı.
Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.