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28 Aralık 2020 Pazartesi 09:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Hakkari'de yolcu minibüsü ile tır çarpıştı

Son Dakika Haberi: Hakkari'de yolcu minibüsü ile tır çarpıştı

Hakkari'de yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı.

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tır'la çarpıştı. 

AA'da yer alan habere göre  kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile TIR, yoğun sisten dolayı çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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