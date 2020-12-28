Son Dakika Haberi: Hakkari'de yolcu minibüsü ile tır çarpıştı

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tır'la çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre kaza, sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile TIR, yoğun sisten dolayı çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.