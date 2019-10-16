Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8763
  • 6,5051
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Teröristler Cizre'ye havan mermisiyle saldırdı: 3 vatandaşımız yaralandı

Teröristler Cizre'ye havan mermisiyle saldırdı: 3 vatandaşımız yaralandı

Teröristler Cizre'ye havan mermisiyle saldırdı: 3 vatandaşımız yaralandı

Suriye tarafında terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgeden Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 vatandaşımız yaralandı.

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’nin işgal ettiği bölgeden Cizre’ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu kez gemileri yaktı!
Oğuzhan ve Yağmur'dan ortak ayrılık açıklaması
Kadın'da Sarp öldü mü? Açıklama geldi
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
<p> ABD’nin yaşayan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya

ABD´deki Ortodoks Yahudilerden Barış Pınarı Harekatı´na destek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hızır 100 kilometreyi 1 lira 2 kuruşa katediyor

Türklerin en ilginç evlenme teklifleri