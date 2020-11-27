Son dakika haberi: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta 81 ile gönderilen “Koronavirüs Yeni Tedbirleri” konulu genelgede belirtilen “açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar” ile “istisna kapsamında olan kişiler” başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.