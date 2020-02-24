Günlerdir aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat perşembe günü öğlenden sonra kayboldu. Aileleri bir süre kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen 3 genç kızdan haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah, bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER

Ayrıca kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak, bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp, polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsünün, 3 genç kızı, Denizli- İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kızlardan hala haber alınamazken, polis yol üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyip, kızları aramaya devam ediyor.

WHATSAPP GRUBUNDA KAÇMA PLANI YAPMIŞLAR

Isparta'da kayıp lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), ortadan kaybolmadan önce kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubundan kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı.

Kayıp kızların anneleri bu sabah ulusal televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

DENİZLİ'DE TESPİT EDİLDİLER

Diğer yandan 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.



KAYBOLDUKLARI GÜN OKULA GİTMEMİŞLER



Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, kayboldukları gün eğitim gördükleri Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmedikleri ortaya çıktı. Sabah evden okula gideceklerini söyleyerek, ayrılan 3 liselinin, bir süre sonra kayıplara karıştığı belirlendi.



Öte yandan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde de polis ekipleri, çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, okul idaresi ve çevredekilerden öğrencilerle ilgili bilgi topladı.

PSİKOLOG TOLA: TARTIŞMALAR, ÇOCUKLARI AİLELERDEN KOPARIYOR

Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın ortadan kaybolmalarıyla ilgili psikolog Şule Tola, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine değerlendirmede bulundu. Tüm dünyada modernizmin yaşandığını belirten Tola, "Hiçbir yüzyılda görülmediği kadar psikolojik ve sosyolojik virüsler ortada kol geziyor. Ergenliğin psikodinamiğine baktığımız zaman bu modernizm getirileriyle ergenlik çok erken yaşlara kadar çekildi. Ciddi anlamda bir hormonal dengesizlik demek olan ergenlikte beden hormonlarla sarsılırken, beyin henüz yeterli olgunluğa gelmediği için çocuklarda ciddi anlamda bunalım yaşanıyor. 'Ben çocuk muyum, yetişkin miyim?' Yine ergenliğin çok önemli belirtilerinden bir tanesi ya hep ya hiç duygusunun yerleşmesi, gençleri aileleriyle gereksiz tartışmalara itiyor. Ara yolu bulacak kapasitede henüz olmadıkları için hayatın tamamına siyah ya da beyaz penceresinden bakıyorlar" dedi.



"Aileler, çocuklarını dış dünyada var olan tehlikelerden korumak için onların özgürlüklerini kısıtladıklarından ciddi çatışmalara yol açıyor" diyen psikolog Tola, şöyle devam etti:



"Özgürlük arzusuyla gençler zaten içlerinde var olan zevk ve eğlenceyi tatmin etmek için bazen hatalar yapabiliyor. Evlerinden ayrılmalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarının içindeki durumun farkına varıp, 'kontrollü serbestlik' dediğimiz kendi çizdikleri kontrol ve kabul edebilecekleri çerçevede onların zevk ve eğlencelerine müsaade etseler ve konuşarak onların artık büyümeye başladıklarını fark ederek, onları bir birey olarak kabul ettiklerini hissederek yaklaşırlarsa çok daha iyi olur, diye düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar çocukların ailelerden kopup, zaten ergenlikten var olan arkadaş çevresine aşırı düşkünlüğü daha çok artırıyor. Çünkü arkadaşlar aileler gibi eleştirmiyor, olduğu gibi kabul ediyor. Kabul eden kişiler de zaten ergen oldukları için ne yazık ki birbirlerini yanlışlara sürükleyebiliyorlar."

(DHA)