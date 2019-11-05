Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7244
  • 6,376
  • 277.166
  • 100167
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gülcan öğretmeninin kahreden ölümü!

Gülcan öğretmeninin kahreden ölümü!

Gülcan öğretmeninin kahreden ölümü!

Yalova'da dans eğitmeni olarak çalışan Gülcan Işık (23),yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Savcılık, Işık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yalova'daki Fatih Caddesi'nde bir spor merkezinde dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan (23) haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Gülcan Işık'ın yalnız yaşadığı evine geldi ancak kapıyı açan olmadı. Durum üzerine kapıya kırarak içeriye giren polis, Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Gülcan Işık'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Işık'ın ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan kütüphanede
'Yıldız beni yükseltiyor'
Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

YPG-PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu