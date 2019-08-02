Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5961
  • 6,2109
  • 257.043
  • 100782
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Son dakika... Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Son dakika... Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak kurtulan ve gri kategoride yer alan Rojen Diren kod adlı Selma Oğuz ikna yoluyla teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyondan yaralı olarak kurtulan 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Rojen Diren" kod adlı Selma Oğuz'un İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu ikna edilerek teslim olduğu kaydedildi.

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Video kime? Yoksa Hadise aşık mı oldu?
Okyanus Elçisi Belçim
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
<p>ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 4 adet CH-47F model Chino

Büyükelçilik Duyurdu! Türkiye´nin Gücüne Güç Katacaklar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sözleşmesi elinde bulunan en değerli 17 futbolcu!

Dünya'yı teğet geçecek!