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  3. Son dakika haberi: Gezi Parkı davasının hakimlerine HSK'dan soruşturma

Son dakika haberi: Gezi Parkı davasının hakimlerine HSK'dan soruşturma

Son dakika haberi: Gezi Parkı davasının hakimlerine HSK'dan soruşturma

HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Davası’nda 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.


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