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  3. Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 1 ayda, aranan 330 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te polisin 1 ayda yaptığı çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 330 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ekim ayı boyunca aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 330 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 71´inin ev ve işyerinden hırsızlık, 10´un dolandırıcılık, 13´ünün yağma, 8´inin yankesicilik, 4´ünün kasten öldürme, 5´inin cinsel suçlar ve 219´unun da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, yaralama, cezaevinden firar, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 330 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin toplamda 745 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

(DHA)


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