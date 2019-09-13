Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6783
  • 6,304
  • 274.738
  • 102805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gaziantep'i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

Gaziantep'i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

Gaziantep'i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

Gaziantep'i kana bulamaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ mensubu bir canlı bomba, jandarmanın yaptığı başarılı operasyonla yakalandı.

Suriye'nin Halep kentinde eğitim alarak, Türkiye'de saldırı hazırlığında bulunan DEAŞ Terör örgütü üyesi Mamun El Bekar, Gaziantep'te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalandı. 

Uzun süren çalışmaların ardından yürütülen takip ve operasyonla yakalanan terörist, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep adliyesine götürüldü. Nefes kesen operasyon Gaziantep İl Jandarma ve Şehitkamil İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Suriye'de eğitim alan DEAŞ terör örgütü üyesi Mamun El Bekar'ın Gaziantep'te saldırı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Uzun süre çalışma yürüten ve teknik takip başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda Suriye uyruklu teröristin izini buldu. Teröristi yakın takibe alan ekipler, teröristin gizlendiği hücre evini belirlemek için bir süre çalışmalarını sürdü. DEAŞ'lı terörist, takip edildiğini fark etmesi üzerine yolunu değiştirince jandarma ekipleri operasyona start verdi. Başarılı bir operasyon ile terörist İncilikaya Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. DEAŞ'li terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

4,5 milyon TL'ye 19 şehir gezecek
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler!
Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
<p>18 ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan

Osmanlı´da Evlerde Günlük Yaşam Nasıldı?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sulu Mağara turizme kazandırılıyor

TEM'de gaz tankeri devrildi, tüm şeritler trafiğe kapatıldı