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  3. FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı! Anadolu istikameti trafiğe açıldı

FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı! Anadolu istikameti trafiğe açıldı

FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı! Anadolu istikameti trafiğe açıldı

BAKIM-onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti bu gece trafiğe açıldı.

Fatih Sultan  Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan birinci etabı bu gece trafiğe açıldı. 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Avrupa-Anadolu istikametinde çalışmalar bu akşam sona erdi. Köprünün Anadolu istikamet gece saatlerinde trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise köprünün Avrupa istikameti trafiğe kapatıldı. Köprüde gidiş-geliş trafiği Anadolu-Avrupa istikametinden sağlanıyor FSM'deki ikinci etaptaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprü 17 Ağustos'ta tüm şeritleriyle trafiğe açılmış olacak.

DHA

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