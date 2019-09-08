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  3. Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

Son dakika haberi: FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ile eşi tutuklandı

İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Mesut Y. ile hakkında örgüt üyeliğinden arama kaydı olan karısı Gülseren Y. ve kızı Behice Y. 29 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. FETÖ'nün sözde Türkiye İmamı Mesut Y. ile karısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan çalışmada baskın düzenlenen adreste yapılan aramada; 6 bin 800 TL, 2 bin 680 Dolar, 15 bin 980 Euro ile 2 sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

BYLOCK KULLANDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mesut Y., eşi ve kızının FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi. Mesut Y.'nin kızının diğer FETÖ üyeleri ile babası arasında irtibat sağladığı belirtildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)

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