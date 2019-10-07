Fatih'te metruk binada yangın

Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Divan Efendi Sokak'taki metruk bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın içerisinde araştırma yapan itfaiye ekibi, yangın yerinde kimseyi bulamadı.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(AA)