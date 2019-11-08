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  3. Evinin önünde tüfekle saldırıya uğradı

Evinin önünde tüfekle saldırıya uğradı

Evinin önünde tüfekle saldırıya uğradı

Osmaniye'de evinin önünde tüfekle vurularak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Eren Ökkeş Obut (23), Raufbey Mahallesi 9566 Sokak'taki evinin önüne geldiğinde, motosikletli şüpheli tarafından üzerine tüfekle ateş açıldı.

Göğsünden yaralanan Obut, olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Obut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından motosikletle kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

(AA)


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