Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,837
  • 6,5075
  • 279.872
  • 98024.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eşim kaçtı diyerek Esra Erol'a çıkmıştı! Dün gece öldürüldü

Eşim kaçtı diyerek Esra Erol'a çıkmıştı! Dün gece öldürüldü

Eşim kaçtı diyerek Esra Erol'a çıkmıştı! Dün gece öldürüldü

Dört ay önce Esra Erol'a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Afyonkarahisar'ın Hacıbeyli köyüne Kütahya’dan araç ile gelen Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı husumetlisi Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, dışarı çağırdı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti. Ali Keskin olay yerinde hayatını kaybederken Coşgun'un durumunun ağır olduğu bildirildi

Dört ay önce Esra Erol'a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırıp tüfekle ateş etti. 

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ!

Evden avluya çıkan baba Şeref Coşgun ile anne Havva Coşgun, Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığını ifade ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği, Şeref Coşgun belinden, Havva Coşgun da elinden yaralandı.

SİLAH SESİNİ DUYUNCA DEHŞET SAÇTI

Silah sesini duyan İdris Coşgun ise evden silahla çıkarak Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.

2 arkadaşı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şeref Coşgun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan İdris Coşgun, kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Keskin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TABANCI İLE YARALAMIŞ!

Öte yandan hayatını kaybeden Ali Keskin'in yaklaşık bir yıl önce bir cenaze sırasında Hacıbeyli köyüne geldiği İdris Coşgun'u tabanca ile ayağından vurarak yaraladığı bildirildi.

ESRA EROL'A ÇIKMIŞLARDI

Yaklaşık 4 ay önce de Ali Keskin'in Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak nikahlı eşinin İdris Coşgun ile kaçması sonrası ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mesaj var!
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı cephesi yine karıştı!
Acun Ilıcalı şoke oldu! 'İlk kez karşılaşıyorum'
Yılın aşk bombası! İşte Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayrak

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisinde namaz kıldı

WhatsApp’a 4 yeni özellik birden geliyor