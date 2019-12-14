Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Esed'in hain PKK planı! Pazarlık yapıyorlar

Esed'in hain PKK planı! Pazarlık yapıyorlar

Esed'in hain PKK planı! Pazarlık yapıyorlar

Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK, örgüt işgalindeki bölgelerin yönetimi ve mensuplarının rejim ordusuna katılması için görüşmeleri hız kesmeden sürdürüyor. Barış Pınarı ile darbe yiyen örgüt ile Esed rejimi birleşme konusunda 5 konu üzerinde ciddi pazarlıklar yapıyorlar. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Esed rejimi ülkeyi terör örgütü ile paylaşmış olacak.

Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgütle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Bunun üzerine rejim ve örgüt arasında, Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapıldı ancak sonuç alınamadı.

İLK BİRLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞLERDİ

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'ya ekimde birleşme teklifinde bulunsa da örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim arasındaki görüşmeler sürüyor.

ESED, PKK/YPG'NİN ORDUYA KATILMASINI İSTİYOR

Esed rejimi, YPG/PKK ve ismini kullandığı SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını isterken, örgüt ancak kendi üyelerinin oluşturacağı ayrı bir alay olarak orduya katılabilecekleri yanıtını veriyor. Diğer yandan iki taraf da Arap aşiretleri kendi safına çekmeye çalışıyor.

AYRICALIK KARŞILIĞINDA ÇAĞRI

Rejim istihbaratının en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, geçen hafta aşiret temsilcileriyle görüşüp yetki ve ayrıcalık karşılığında güçlerini orduya katma çağrısı yapmıştı. Üç gün sonrasında ise YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani, aşiret liderleriyle toplantı düzenlemişti.

AA


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!
MasterChef jürisinden Rıfat'a duygusal veda
Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
<p>İskenderun Demir Çelik Fabrikası´nın 4´üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada hen

İskenderun Demir Çelik Fabrikası´nda Patlama!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları

Bursa'da bin yıllık İncil ele geçirildi