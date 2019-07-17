Son dakika haberi! Erbil'deki saldırı ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Erbil'deki silahlı saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz."