07 Aralık 2020 Pazartesi 12:44 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi... Emniyetten vatandaşlara uyarı: Aşı bahanesiyle dolandırıcılığa dikkat!
DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, koronavirüs aşısı bahanesiyle yapılan dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması istendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım." diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."