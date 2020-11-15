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15 Kasım 2020 Pazar 08:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: 2 terörist tutuklandı

Son Dakika Haberi... Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: 2 terörist tutuklandı
AA

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

AA'da yer alan haberde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ bünyesinde çatışma bölgelerindeyken aktif silahlı faaliyet gösterdikleri ve Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen şüphelilerin saklandıkları evlerde arama yapıldı

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda A.E.E ve H.E.E gözaltına alındı.

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