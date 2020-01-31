Elazığ ve Malatya'da fatura ödemelerine erteleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgazda fatura düzenlemesinin iki hafta ertelendiğini açıkladı. Yıkılan binaların ocak ayı faturalarının ise 90 gün sonra tahsil edileceğini söyledi.

Dönmez, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar." ifadelerini kullandı.