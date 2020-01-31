Elazığ ve Malatya'da fatura ödemelerine erteleme
Türkiye'yi sarsan deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da yaralar sarılıyor. Bölgede elektrik ve doğal gaz fatura düzenlemesi iki hafta, ocak ayı fatura ödemesi ise 90 gün ertelendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgazda fatura düzenlemesinin iki hafta ertelendiğini açıkladı. Yıkılan binaların ocak ayı faturalarının ise 90 gün sonra tahsil edileceğini söyledi.
Dönmez, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar." ifadelerini kullandı.