Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

AFAD Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 1015'e yükseldiğini açıkladı.

ENKAZDAN 6 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde 1 kişi 7, 1 kişi 9 saata sonra sağ olarak kurtarıldı. Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı. Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

Ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor.

Malatya'da depremde çöken iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişi kurtarıldı

Doğanyol'da, deprem nedeniyle bazı evlerde göçük oluştu.

AFAD ekipleri, ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi'nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından 2 kişiyi çıkardı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazın bulunduğu alanda 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de hazır bekliyor.

Bu arada, Malatya Valisi Aydın Baruş da Doğanyol ilçesine gelerek, arama kurtarma çalışmalarını yerinde gördü ve ekiplerden bilgi aldı.

AFAD: 968 ARAMA KURTARMA PERSONELİ VE 182 ARAÇ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğünün üzerinde 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 118 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, Elazığ'da 403, Malatya'da 148, Diyarbakır'da 13, Adıyaman'da 11, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 33 olmak üzere 651 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Deprem bölgesinin havadan görüntülenmesi amacıyla, Batman'dan bir, Jandarma Genel Komutanlığından iki insansız hava aracı (İHA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki bir helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"39 AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden, toplamda 968 arama kurtarma personeli ve 182 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 13 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD’DAKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Acil ihtiyaçlar nedeniyle beslenme, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 110 personel ve 36 araç bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD Adana, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muş ve Sivas lojistik depolarından bölgeye, 97 tır ile 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak ve 10 bin 460 battaniye sevk edilmiştir."

(AA)