Ege'deki adalarını satışa çıkarmıştı! Fiyatta büyük indirim yaptı

Yeni Asır'ın haberine göre, ABD'nin California eyaletinde yaşayan 59 yaşındaki Türk iş insanı A.S.A., 35 milyon dolar fiyatla satışa çıkardığı, üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare arasında değişen 3 müstakil ev bulunan, günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina yapılabilecek özellikteki Marmaris'teki Karaca Adası'nın fiyatında indirime gitti. İstanbul'daki emlak şirketi ile temasa geçen Türk iş kadını A.S.A. Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı konutu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası'nın satışında 10 milyon dolarlık bir indirime gittiğini bildirdi. A.S.A. adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketinin yönetici ortağı Uğur Özcan, dolardaki artıştan ve yatırımcıların ilgisini artırmak için indirim yapıldığını söyledi

LÜKS TESİS YAPACAKTI

Özcan, arayan yatırıcı olmaması sebebi ile fiyatta indirim yaptıklarını dile getirdi. Adanın 1980 yılında A.S.A. tarafından yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Özcan, "Adanın o zaman imarı vardı. Ancak 1983'te birinci derece SİT alanı ilan edildi" dedi.

KİMLİĞİNİ GİZLİYOR

Karaca adasının sahibi A.S.A'nın yıllardır vergisini ödediği ancak bundan sonra yatırımı düşünmediği öğrenildi. Projeden vazgeçtiği için adayı satışa çıkardığı belirtilen A.S.A'nın İstanbul'da yaşayan yakınlarının kaçırılma ve mafya tarafından tehdit edilme ihtimali yüzünden isminin ve kimliğinin kesinlikle gizli kalmasını istediği bildirildi.