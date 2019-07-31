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  3. Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Çalışma Bakanı Selçuk: Düzce'deki afetzedelerin 18 Temmuz öncesine ait süresi dolmuş borçları 1 yıl ertelendi.

Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “18 Ekim 2019’a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019’a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü” dedi.

İHA

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