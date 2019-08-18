Dünyaca ünlü deprem kahininden korkutan Türkiye açıklaması

Deprem tahminlerinde çok başarılı bir doğruluk oranı tutturuyorsunuz? Nasıl bir hesaplama yapıyorsunuz?

Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonrasında gezegenlerin ve güneşin aynı düzlemlere gelmesinin büyük depremler öncesinde gerçekleştiği görüldü. Gezegenlerin geometrisi depremler hakkında önemli bilgiler veriyor. Mesela 17 Ağustos 1999 depremi öncesi 5 gün içinde gezegenlerin ve güneşin aynı hizada sıralandığı şu şekilde görülmüştü:

Güneş-Venüs-Uranüs, 12 Ağustos 1999, Saat 19:18:55

Merkür-Dünya-Neptün, 14 Ağustos 1999, Saat 11:06:36

Güneş-Merkür-Jüpiter, 14 Ağustos 1999, Saat 20:27:45

Güneş-Merkür- Satürn, 17 Ağustos 1999, Saat 21:30:23

Merkür, dünyadaki depremler üzerinde en büyük etkisi olan gezegen ve 17 Ağustos depremi öncesi gerçekleşen gezegenlerin aynı hizada sıralandığı 4 olayın üçünde Merkür etkili olmuş. Bu yöntem benim tahminlerimdeki en önemli kriter. Ama büyük bir deprem olup olmayacağının garantisi yok, şiddeti ve yerini saptamam da olası değil. Ama yıllar içindeki araştırmalara göre gezegenlerin aynı düzlemde sıralanmasından kısa süreler sonra büyük depremler görülüyor ve benim de tahminlerimde kullandığım yöntem bu…

Twitter hesabınızda 14-18 Ağustos arasında büyük bir deprem beklendiğini duyurdunuz. Bu depremin nerede olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?

Fay hatlarındaki stres kırıklarını ölçemediğimiz için depremlerin nerede olabileceğini bilem şansımız yok. Bu nedenle sıradaki büyük depremin dünyanın neresinde olacağına dair bir fikrim yok.

17 Ağustos1999 Türkiye için çok acı bir gündü. Ve bu günün 20. yıldönümündeyiz. Türkiye'de herkes aynı bölgede benzer şiddette bir deprem olup olmayacağını merak ediyor. Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın nasıl bir döngüde kırıldığına dair bir iz var mı?

Büyük kırıkların zaman içinde belirli periyotlarda kendini tekrarladığını biliyoruz. Bu Marmara'daki fay hattı için de geçerli. Hatta 19 Eylül 1985'de Mexico City'de gerçekleşen 8 şiddetindeki deprem 32 yıl sonra tam aynı günde, 19 Eylül 2017'de bu kez 7.1 şiddetinde gerçekleşmişti.

Dediğim gibi yer ve zaman tahmini yapmak çok ama çok zor. Ancak İstanbul yakınlarında son dönemde depremler oldu. Bu nedenle ben Türkiye'de 7'nin üzerinde bir şiddette depremin daha çok Orta Karadeniz veya Türkiye'nin doğusunda olabileceğini düşünüyorum.

Tabi ki bu bir tahmin. Çünkü gezegen hareketleriyle deprem tahmini yapabiliyorum ama bu metotla ne yer ne de şiddet hakkında bir bilgi elde edemiyorum. Bu yüzden tahminlerim tüm dünyayı kapsıyor.



HABER7