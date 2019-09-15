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  3. Son dakika haberi... Dolandırıcılar bu kez Rahmi Koç'un adını kullandı! Bu numaraya sakın inanmayın

Son dakika haberi... Dolandırıcılar bu kez Rahmi Koç'un adını kullandı! Bu numaraya sakın inanmayın

Son dakika haberi... Dolandırıcılar bu kez Rahmi Koç'un adını kullandı! Bu numaraya sakın inanmayın

İnternetteki dolandırıcılar bu kez de iş adamı Rahmin Koç’un adını kullanıyor. Google’da aranan bazı kelimelere reklam veren ve böylece aramalarda öne çıkan dolandırıcılar, sahte röportajlar ve ünlü iş adamlarının isimlerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Aksam.com.tr

Dolandırıcılar bu kez ‘thetrader.club’ adresiyle ortaya çıktılar. Dolandırıcılar, ‘Son dakika haberi’, ‘Rahmi Koç kripto para’ gibi bazı arama kelimelerine Google üzerinden ilan verip öne çıkmaya çalışıyor.

Linke tıklandığında ise ulusal bir televizyon kanalının logosu taklit edilerek sanki özel haber yapılmış imajı veriliyor.
Dolandırıcılar Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’u sanki söz konusu televizyona röportaj vermiş ve dolandırıcıların önerdiği sözde kripto para sistemi sayesinde para kazandığını söylemiş gibi gösteriyorlar.
Dolandırıcıların hazırladığı sözde röportajda Rahmi Koç’un “birkaç ay içinde herkesin milyoner olabileceğini söylediği” yalanı yer alıyor.

Sisteme giren üye sayısını artırmak için ünlü iş adamlarının adını kullanan dolandırıcılar, vatandaşları kolay yoldan para kazanma vaadiyle kandırıyor.

KOÇ HOLDİNG DAHA ÖNCE DAVA AÇMIŞTI 

Koç Holding, Onursal Başkan Rahmi Koç’un adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan “CryptoRobo” isimli sözde kripto para oluşumuna daha önce dava açmıştı. Dolandırıcılar ise adresleri yasaklandıkça internette benzer adreslerle yine ortaya çıkıyor.

BİRÇOK KİŞİ VE KURUM MAĞDUR

Dolandırıcıların sözde röportajlarında ise adları kullanılan pek çok kurum ve kişi mağdur ediliyor.

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