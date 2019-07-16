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  3. Son dakika... Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu

Son dakika... Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu

Son dakika... Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu

Son dakika... Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı kararlara yönelik açıklama yapan Enerji Bakanı Dönmez, 'Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek.' dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı yaptırım kararları ile ilgili bugün açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Akdeniz'e 4. geminin gönderileceğini söylemişti.

Konuya ilişkin son açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, ''Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek.'' dedi.

Bakan Dönmez'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ediyor. Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planladığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye deavm edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir.

Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz2deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek.

Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili Bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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