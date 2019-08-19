Son dakika haberi: Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.



POLİS ÇEMBERİNE ALINDI

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıkları polis çemberine alındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına yüzlerce polis girdi. Polis, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını güvenlik bariyerleriyle kapattı..



Güvenlik güçleri, bina içerisinde arama yaparken gece saatlerinde ise HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Ayrıntılar geliyor...