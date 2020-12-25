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  • Son dakika haberi: Dev destek müjdesi! 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verilecek
25 Aralık 2020 Cuma 10:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dev destek müjdesi! 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verilecek

Son dakika haberi: Dev destek müjdesi! 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verilecek

Son Dakika Haberleri.. Bakan Varank son dakika açıklamasında önemli bir müjdeyi duyurdu. Açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen “İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu. 

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"İstanbul Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı."

"İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."

"(İSTKA'nın 2021'deki 4 mali destek programı kapsamında) Her bir projeye asgari 500 bin lira ila 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz."

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