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  3. AFAD: Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak

AFAD: Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak

AFAD: Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak

Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Cezayir’den verdiği talimat ile Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek’ten sağlanan 30 bin ton kömür karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor.

AA


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