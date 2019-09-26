Son dakika haberi... Deprem sonrası telefonlardan neden arama yapılamadı? AFAD'dan açıklama
İstanbul'da saat 14.00'da meydana gelen 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, cep telefon hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. Telefonların neden çalışmadığıyla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
Depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşmak için yoğun arama yapması üzerine telekomünikasyon ağında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilitlendi. AFAD’dan yapılan açıklamada “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.” açıklaması yaptı.