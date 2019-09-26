Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6731
  • 6,2144
  • 274.815
  • 102061
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi... Deprem sonrası telefonlardan neden arama yapılamadı? AFAD'dan açıklama

Son dakika haberi... Deprem sonrası telefonlardan neden arama yapılamadı? AFAD'dan açıklama

Son dakika haberi... Deprem sonrası telefonlardan neden arama yapılamadı" AFAD'dan açıklama

İstanbul'da saat 14.00'da meydana gelen 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, cep telefon hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşılamaz hale geldi. Telefonların neden çalışmadığıyla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşmak için yoğun arama yapması üzerine telekomünikasyon ağında yaşanan yoğunluk nedeniyle kilitlendi.  AFAD’dan yapılan açıklamada “İstanbul’daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda sorun olmadığı tespit edildi. Bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.” açıklaması yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili flaş hamle!
'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
Kadın dizisinde kimin öldüğü ortaya çıktı
<p>Bayrampaşa’da yaşayan ve 10 senedir kuaförlük yapan 25 yaşındaki Hakkı Akif Güler, Bayrampaşa Bel

Genç Kuaförden Alkışlanacak Hareket... Engellilere Gönüllü Hizmet Veriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...