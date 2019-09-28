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  3. 'Deprem Kahini' Türkçe tweet atıp uyardı!

'Deprem Kahini' Türkçe tweet atıp uyardı!

'Deprem Kahini' Türkçe tweet atıp uyardı!

'Deprem kahini' olarak bilinen Frank Hoogerbeets'a İstanbul'da yaşanan depremden sonra çok sayıda soru soruldu. Hoogerbeets'te gelen sorulara Türkçe tweetle yanıt verip uyardı, 'Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz' dedi.

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremden sonra sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların sorularına bugün Türkçe bir tweet atarak cevap verdi. Hoogerbeets, İstanbul depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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