Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Denizli'den Acıpayam istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 20 YE 080 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarpıp kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakal'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
(AA)