Öldüren partide korkunç opioid şüphesi!

Diş hekimi Betül Karaayvaz toprağa verilirken, halen yoğum bakımda bulunan plastik cerrah Süleyman Ali Yazıcıoğlu'nun kanında 'Opioid' adı verilen bir uyuşturucu tespit edildi. Narkotik timleri evde başka uyuşturucu bulamazken, Karaayvaz'ın otopsi işleminin ardından, alınan doku örneklerinin incelenmesiyle ölüm sebebinin kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Acı olay, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'ndeki evde yeni yılın ilk saatlerinde yaşanmış, çağırılan 112 ekipleri Betül Karaayvaz'ın öldüğünü tespit ederken, diğer iki kişi yoğun bakıma kaldırılmıştı. Karaayvaz gibi Denizli'de cezaevi personeli olduğu öğrenilen Kağan Yardım ve doktor Süleyman Ali Yazıcıoğlu'nun tedavileri sürdüğü için henüz ifade veremedikleri öğrenildi. Öte yandan Betül Karaayvaz, toprağa verilirken tabutunun üzerine kırmızı tülbent serildi. Cenaze töreninde Halil-Mesude Karaayvaz çifti güçlükle ayakta durdu.

OPİOİD NEDİR?



OPİOİD; uyuşturan ve bağımlılık yapan her türlü maddeye verilen ortak isim. Yeşil reçete ile satılan ilaçlarda bulunur. Bağımlı sağlık profesyonelleri veya hastalar, bu maddeyi yasa dışı yollarla elde eder.



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