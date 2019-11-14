Son dakika... DEAŞ'lılar gönderiliyor! Bakanlık'tan flaş açıklama
Terör örgütü DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçıları, ülkelerine gönderiliyor. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak bugün Birleşik Krallık uyruklu bir teröristin, Almanya uyruklu ise 7 teröristin sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığınca, Birleşik Krallık uyruklu 1, Almanya uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Birleşik Krallık uyruklu 1 YTS’nin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 YTS’nin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir."