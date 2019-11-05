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  3. DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı!

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı!

DEAŞ'ın bir numaralı bombacısı Azez'de yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan Türk danışman polisleri, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan DEAŞ'lı teröristleri uzun süre izledi, adreslerini belirledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı olan ve terör örgütü tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi isimli şahıs, Azez Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin de desteğiyle 29 Ekim Pazartesi günü kalmış olduğu çadır kentte yakalandı

Zanlı bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(TRT Haber)

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