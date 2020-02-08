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  3. Cumhurbaşkanlığından sert tepki: Türk milleti Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek

Cumhurbaşkanlığından sert tepki: Türk milleti Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek

Cumhurbaşkanlığından sert tepki: Türk milleti Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek

İletişim Başkanı Altun, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir." dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınıyorum." dedi.

İletişim Başkanı Altun, "Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir." dedi.

"TÜRK MİLLETİ MUSTAFA AKINCI‘YA HADDİNİ BİLDİRECEK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir." dedi.

(AA)


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