23 Kasım 2020 Pazartesi 17:48 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İrini Harekatı'na sert tepki
AA
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." dedi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu müdahaleyi kınadığını ise şu sözlerle dile getirdi:
Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 23, 2020