Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İrini Harekatı'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." dedi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu müdahaleyi kınadığını ise şu sözlerle dile getirdi: