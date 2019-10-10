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  3. Başkan Erdoğan, YPG'nin alçak planını deşifre etti

Başkan Erdoğan, YPG'nin alçak planını deşifre etti

Başkan Erdoğan, YPG'nin alçak planını deşifre etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı harekatında YPG'li teröristlerin alçak planını açıkladı.

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, YPG'li teröristlerin yapmaya çalıştıkları hain propagandaları deşifre ederek,  "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz" dedi.

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