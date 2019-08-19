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Cinayet gibi kazada şaşırtan ifade

Cinayet gibi kazada şaşırtan ifade

Bornova’da önündeki servis minibüsüne çarparak Feride Melike Kürecili’nin (26) ölümüne neden olan şoför ilk duruşmasında ifadesi ile şaşırttı. Ali S. kaza anında epilepsi krizi geçirdiğini ve olayı hatırlamadığını söyledi

İzmir'in Bornova ilçesinde 19 Aralık'ta trafik ışıklarında yolcu indiren Mehmet Ö'nün kullandığı servis minibüsüne personel otobüsü ile arkadan çarparak Feride Melike Kürecili'nin (26) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olmakla suçlanan otobüs şoförü Ali S. ile Mehmet Ö. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan iddianame hazırlanarak 15 yıla kadar hapisleri istendi. 26 yaşındaki Feride Melike Kürecili'nin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de yaralanmıştı.

ABLA ŞİKAYETÇİ OLDU

41 yıllık şoför olduğunu belirten tutuklu sanık Ali S, "Epilepsi hastasıyım. Kaza sırasında yeşil ışık yandı yürüdüm, gerisini hatırlamıyorum. Çok pişmanım" dedi. Kazada ağır yaralanarak ölümden dönen ve aynı işyerinde çalıştığı kız kardeşini kaybeden Merve Kürecili Uygun ise şoförün cep telefonu ile konuştuğunu iddia ederek her iki şoförden de şikayetçi olduğunu söyledi.

KRİZ GEÇİRMİŞ!

Otobüs şoförü Ali S'nin avukatı Metin İnan ise, "Müvekkilimin kaza sırasında direksiyonu kırmadığı ve frene basmadığı raporlarda görülmektedir. Raporlar ve olayın oluşu birlikte değerlendirildiğinde müvekkilimin epilepsi hastası olduğundan olay sırasında kriz anındadır. Telefonu ile oynadığı iddiaları da doğru değildir. Cezaevinde de epilepsi krizi geçirmeye devam ediyor" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, şoför Ali S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, delillerin ve raporların toplanıp, kamera kayıtlarının da detaylı incelenmesini için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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