Son dakika haberi... CHP'den yeni provokasyon! Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, bugün Altun'un evinin önünde kaçak fotoğraf çekerken yakalandı.

Sabah'ın haberine göre, CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın skandal fotoğraflama olayı bugün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne Ford Kuga marka bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

3 kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı. CHP'li Özçağdaş'ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu.

"BEN BİR ANNEYİM"

Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum." sözleriyle olaya tepki gösterdi. Fatmanur Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.



AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: GEREKEN YAPILSIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'li Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamasına tepki gösterdi. CHP'den Özçağdaş hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini talep eden Çelik şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn Fahrettin Altun’un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir.



En temel değerleri hiçe sayarak itibar suikastine girişen yayın organının ardından, bazı siyasilerin hedef gösterme kampanyasının tetikçisi haline gelmesinin vardığı nokta budur. İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu.



Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir.



Sn Fahrettin Altun’un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiçkimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu.