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CHP'den kayyum atama kararlarına tepki

CHP'den kayyum atama kararlarına tepki

Terör bağlantısı nedeniyle 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılması CHP'de tepkiye neden oldu.

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden alarak yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak görevlendirdi. Kayyum kararına HDP'den önce CHP'li vekillerden tepkiler yükselmeye başladı.

"YAZIKLAR OLSUN"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı? Ahmet Türk'ün belediye başkanı seçilmesini içine sindiremeyen bir zihniyetin Türkiye'nin Kürt sorununu çözmek diye bir niyeti olamaz. Bu kafa Kürt ve terör sorununu çözmez, sadece kullanır." ifadelerini kullandı.

"SİYASAL DARBE"

Karara bir tepki de HDP'ye en yakın isim olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Tanrıkulu, "Açıklamayı okudum bir tek mahkumiyet kararı yok. Açılan soruşturmalar ifade özgürlüğüne tekabül ediyor. Belediye başkanlarının 4. ayda görevden alınarak yerlerine kayyum atnması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir" dedi.

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