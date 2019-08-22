Cezaevindeki esrarengiz para akışı! İddianamede ilginç detay

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince elebaşı Adnan Oktar ve örgüt üyelerine yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayınca operasyon düzenlenmişti. Operasyon ardından yürütülen soruşturma kapsamında da geçtiğimiz aylarda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu yargılanan örgüt şüphelilerine örgüt mensubu bağı olduklarının anlaşılması amacıyla birkaç kişi tarafından cezaevi hesaplarına para yatırıldığı ortaya çıktı. Cezaevinde tutuklu bulunan şüphelilere para yatıran kişilerden birinin de Raif Engin olduğu tespit edildi. Raif Engin'e yönelik emniyet güçlerince operasyon düzenlendiği ve şüphelinin Sakarya'daki ikametinde yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Engin'in hesaplarına para gönderdiği bazı şüpheliler ve aileleri de şüpheliden şikayetçi oldu.

"ÖRGÜT MENSUBU GİBİ GÖSTERMEK İÇİN PARA YATIRILDI"

İddianamede ifadesi yer alan itirafçı G.K., örgüt şüphelisi üyelerin hesaplarına para yatıran, Sakarya'da ikamet eden ve sonrasında yakalanıp tutuklanan şüpheli Raif Engin ile ilgili olarak şunları anlattı: "Cezaevlerindeki tutuklulara ilk Raif Engin tarafından, daha sonra soyadı Azeri gibi olan hatırlayamadığım biri tarafından belirli miktarlarda para yatırıldı. Ben bana yatırılan her iki paranın da iadesi için cezaevi müdürlüğüne dilekçe verdim ve parayı iade ettim."

Bir diğer itirafçı B.K. ise para yatırılması olayıyla ilgili şunları söyledi: "Cezaevinde birlikte kaldığım diğer kızlar tarafından Aslı A. isimli ortak avukata haber gönderilerek diğer örgüt mensuplarına yattığı gibi ben istemediğim halde bana da para yatırılıyor ve eşya göndertiliyordu. Bana cezaevinde kaldığım 6 aylık süre boyunca örgüt tarafından 1.500 TL civarında para yatırıldı. Bu parayı Demet H. ve Rahmik (soyadını bilmediğim, Azeri uyruklu) isimli kişiler tarafından yatırıldığını hesap hareketlerimden gördüm. Fakat ben örgüt içerisinde kaldığım süre boyunca bu kişilerin kim olduğunu bilmiyorum ve bu insanları bir kere bile görmedim."

Bir diğer itirafçı Ç.Ç., cezaevinde tutuklu örgüt şüphelileri tarafından baskı altında tutulduğunu, örgüt mensupları tarafından cezaevi ziyaretlerinde annesine karşı yumuşamamasını, eşya ya da para almamasını defalarca söylediklerini belirtti. İddianamede yer alan ifadesinde Ç. Ç. örgüt şüphelisi tutuklular tarafından kendisine "Annenin gönderdiği avukatı kabul etme!" diyerek defalarca baskı kurulduğunu anlattı. Ç.Ç., "Cezaevinde kaldığım süre boyunca 3 ayrı kişi para yatırdı. Bunlar Demet Hanlı 350 TL, Azerbaycanlı ismini bilmediğim bir adam 1000 TL ve Aslı Avcı 500 TL yatırmıştı" dedi.

PARA YATIRANLARDAN ANNELER DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde, annelerin tutuklu bulunan örgüt şüphelisi kızlarının cezaevindeki hesabına tanımadıkları kişilerin para yatırmasından dolayı şikâyetçi oldukları bilgisi yer aldı. Örgüt şüphelisinin annesi Gülay A., "Raif Engin isimli tanımadığım bir şahsın kızım Damla Pamir'in hesabına 1.000 TL miktarında para yatırdığını öğrendim" dedi.

Bir diğer şikâyetçi anne Lütfiye Semin B. ise, kızının hesabına para yatıranlarının kimler olduğunu nasıl öğrendiğini ve kızının kendisiyle cezaevinde iletişim kurmadığını şöyle anlattı: "Benim öz kızım olan ve bu örgüt kapsamında tutuklama tedbiri uygulanan Ferhunde Eda Babuna şu an Kocaeli 1 No.lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndadır. Kendisiyle iletişim kurmak istesem de benimle iletişim kurmamaktadır. Ancak geçimini kendisinin sağlayamayacağını herhangi bir gelir kaynağının olmadığını bilmem üzerine orada geçimini sağladığını öğrenmek amaçlı araştırma yaptım. Ne ben ne de çevremdeki insanlar kendisine para yardımı yapmamasına rağmen hesabında sürekli 1189 TL ve 1000 TL civarında parası olduğunu gördüm. Bunun üzerine kızıma kim ya da kimlerin para yardımında bulunduğunu araştırmaya başladım. Kızıma para yatıran kişilerin Raif Engin ve Hakan Arslan isimli kişilerin olduğunu öğrendim."

KARDEŞ DE ŞİKÂYET ETTİ

Örgüt şüphelilerinden Ayşe Koç'un kardeşi şikâyetçi Mehmet Emin Koç da, kardeşinin cezaevindeki hesabına para yatırıldığını nasıl öğrendiğini şu şekilde anlattı: "Kardeşlerimden Ayşe Koç ile görüşe gittiğimde hesabına para yatırmadığım halde hesabında para olduğunu gördüm. Öğrendiğim kadarıyla Adnan Oktar örgütü sempatizanları veya üyeleri bu kapsamda tutuklu bulunan herkese para yatırıyormuş. Ayşe Koç'un da hesabına hatırladığım kadarıyla Raif Engin diye biri para yatırmış."

38 BİN LİRAYI ELDEN ALDI, CEZAEVİ HESABINA YATIRDI

Cezaevindeki örgüt şüphelilerine para yatırdığı tespit edildikten sonra Sakarya'daki ikametinde Emniyet güçleri tarafından yakalanan şüpheli Raif Engin, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek şunları söyledi: "Arkadaş grubu içerisinden kimseden talimat almadım. Arkadaş grubundan Pınar Akkaş'ın babası Yılmaz Akkaş ile 2017 yılı iftar programında tanışmıştım. Tam tarihini hatırlayamadığım ancak operasyon sonrası olduğunu hatırladığım bir tarihte Yılmaz Akkaş beni telefondan arayarak 'Tutuklanan bazı arkadaşların mağdur olduğunu, kendisinin rahatsız olduğunu, göndereceği parayı şahısların adına PTT'den gönderip gönderemeyeceğimi' sordu. Bende yardım edebileceğimi söyledim. Bende şahsın ikamet ettiği Ataşehir'e gelerek ayrı ayrı zamanlarda 6.000 TL, 12,000 TL ve 20,000 TL parayı elden alarak söylediği şahısların isimlerine PTT'den havale yaptım."



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