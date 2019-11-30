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  3. Cerablus'da hain saldırı! 9 kişi yaralandı

Cerablus'da hain saldırı! 9 kişi yaralandı

Cerablus'da hain saldırı! 9 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Cerablus merkezde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı yaptığını açıkladı. Saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kana susamış PKK/YPG’li teröristler Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı.”


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