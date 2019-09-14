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  3. Son dakika... Çankırı'da art arda iki deprem

Son dakika... Çankırı'da art arda iki deprem

Son dakika... Çankırı'da art arda iki deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD açıkladı. Saat 09.00'da merkezüssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

(AA)

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