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  3. Büyükada'daki esrarengiz çukurlarla ilgili korkutan iddia

Büyükada'daki esrarengiz çukurlarla ilgili korkutan iddia

Büyükada'daki esrarengiz çukurlarla ilgili korkutan iddia

Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinin dikkatine çeken çukurların kazılma nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan bir at bakıcısı bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi. At bakıcısı "'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" açıklamasında bulundu.

Büyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı. Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor. Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta çukurların bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, "Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu. Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim" şeklinde konuştu.

'AHIRLAR BÖLGESİNDEN BAZEN LEŞ KOKUSU GELİYOR'

Ferdi Demir, sözlerinin devamında "Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım" diye konuştu.

'ATLARA İĞNE YAPILDI, RUAM DİYORLAR DAHA BELLİ DEĞİL'

Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti. Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, " 'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" şeklinde konuştu.

DHA


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