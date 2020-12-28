Son dakika haberi: Bursa'da 'yılın hekimi' seçilip ödülünü Bakan Koca'dan almıştı: Doktor Yavuz Durmuş koronavirüse yenik düştü

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Başhekimlikten yapılan açıklamada, yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gören Durmuş'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'YILIN DOKTORU' SEÇİLMİŞTİ

Bursa'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden radyoloji uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'yılın hekimi' seçilmişti. 81 ilden doktorların 'yılın hekimi' seçildiği törende Bursa'da 'yılın hekimi' olan Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.