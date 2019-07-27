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  3. Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

(TRT Haber)

 

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