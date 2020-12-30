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30 Aralık 2020 Çarşamba 13:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu'ndan sürpriz aşı toplantısı!

Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu'ndan sürpriz aşı toplantısı!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, sabah saatlerinde Ankara'ya ulaşan aşıların 14 gün sürecek testlerinin hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda başlayacağını açıkladı. Kurul, bu test sürecine ilişkin detayları konuşacak.

3 milyon doz aşının kimlere ve nasıl uygulanacağının ayrıntılarını kararlaştıracak. 3 milyon dozluk ilk teslimat ile 1,5 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Öncelik sağlık çalışanlarının ardından da 65 yaş üstü kişilere uygulanacak.

Toplantıda, ilk olarak hangi uzmanlık alanlarının aşılanacağı, il bazlı mı yoksa uzmanlık dalı bazlı mı aşılama olacağı gibi ayrıntıların konuşulması bekleniyor.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Haberin Özeti

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de toplanacak.

TOPLANTI GÜNDEMİ
• Çin'den gelen aşıların test sürecine ilişkin detaylar görüşülecek.
• Aşının kimlere ve nasıl uygulanacağının ayrıntıları kararlaştırılacak.
• Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
<p>Koronavirüs aşılarını taşıyan THY uçağı saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçaktan

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